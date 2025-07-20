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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve duygusal bir mesaj bıraktı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve duygu dolu bir mesaj bıraktı.

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'ye geldi. Törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Törendeilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaskanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktıktan sonra Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Deftere yazdığı duygusal mesajda şunları ifade etti: "Aziz Atatürk, bugün Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kıbrıs Türk halkının birlikte zaferle taçlandırdığı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünü büyük bir heyecanla ve gururla idrak ediyoruz. Bu anlamlı günde bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ezelden beridir hür yaşayan Türk milleti, bu harekatla Kıbrıs Türkü'nün var olma mücadelesinde yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü arkasında ana vatanın sarsılmaz güçlü desteğiyle parlak geleceğine emin adımlarla yol almaktadır. Ruhun şad olsun."

Törene, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin üyeleri de katılarak destek verdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde, 20...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde, 20...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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