Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Törenlerine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde bulundu. Ziyaret, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak amacıyla gerçekleştirildi.

Resmi Törenle Karşılandı

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi bir törenle karşılandı. Karşılama törenine ayrıca, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Erdoğan ile Birlikte Gelen Heyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu ile Belgin Uygur da KKTC'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu özel uçak "TUR"a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu özel uçak "TUR"a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.