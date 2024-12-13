Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'ye Aşkımız Artar, Eksilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde kalabalığa seslendi. Kocaeli'ye olan aşkının artarak devam ettiğini belirten Erdoğan, "Kocaeli, gazalarıyla, fetihleriyle nasıl barış medeniyetinin nişanesi olmuşsa, Türkiye Yüzyılı'nın da nişanesi olacak." şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Teşekkür Mesajı

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, Erdoğan, "Kocaeli'nin saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim; sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" diyerek, partililerin yoğun tepkisi ve sloganları üzerine duygularını ifade etti. "Gençler, Rabb'ime şahsıma sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsenalar ediyorum" dedi.

Kocaeli'nde Geçen Projelerin Duyurusu

AK Parti 8. İl Kongresi'nin Kocaeli'ne hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, partisine katkı sunanlara teşekkür etti. Dar-ı bekaya irtihal eden dava arkadaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, yeni görev alacak arkadaşlarına da başarılar diledi.

Erdoğan, konuşmasında Kocaeli'nin tarihine ve medeniyetine vurgu yaparak, "Bu can tende durdukça, bu beden nefes aldıkça gönlüm sizinledir" ifadesini kullandı. Ardından, geçmişte şehit olanların anısına dua etti.

Önemli Projelerin Tanıtımı

Geçen yıl Eylül ayında Kocaeli'nde açılan projelere de dikkat çeken Erdoğan, "Toplam 140 kalem projeyi resmen hizmete açtık. Şehir hastanesi standartlarında inşa ettiğimiz Gölcük Necati Çelik Hastanesi'nin yeni binasını hizmete sunduk" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından katılımcılar arasında büyük bir coşku yaşandı. Kocaeli'nin önemine değinen Erdoğan, şehrin Türkiye Yüzyılı için örnek bir şehir olacağına inandığını aktardı.

Bu önemli buluşmada Erdoğan, Kocaeli ile olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirerek, şehirdeki birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.