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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensi ile Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile ilişkileri güçlendirme konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensi ile Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Kuveyt Veliaht Prensi Görüşmesi

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah ile yaptığı kabul hakkında bilgi verdi.

İlişkilerin Gelişimi Üzerine Görüşmeler

Kabul sırasında Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt'in ikili ilişkileri, ekonomiden savunma sanayine kadar birçok alanda gelişim gösterdiğini belirtti. Bu ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çabaların artarak süreceğini vurguladı.

Bölgesel Sorunlar ve İsrail

Ayrıca Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını bölge için bir tehdit olarak değerlendirerek, bu tür eylemlerin durdurulması için uluslararası toplumun ve İslam dünyasının daha etkin bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Başta insan hakları ihlalleri olmak üzere, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden hareketlerinin sona ermesi gerektiğine dikkat çekti ve bu suçların hesabının geçmişte olduğu gibi hukuk önünde er ya da geç verileceğini söyledi.

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