Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'e Yönelik Dava ve Şikayetlerinden Vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dava Feragati

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçtiğini duyurdu.

Aydın'dan Açıklama

Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." ifadelerini kullandı.