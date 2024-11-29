Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletin Lokmasına Uzanan Elleri Kıracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin rızkına yönelik saldırılara karşı kesin bir tutum sergiledi. Erdoğan, 'Daha fazla para kazanmak, kar elde etmek için milletin lokmasına uzanan elleri kırmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz.' ifadelerini kullanarak, ticaretin adaletli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Adaletli Ticaret Vurgusu

Erdoğan, özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, vatandaşların haklarını savunmanın önemine dikkat çekti. Hükümetin bu konuda alacağı önlemlerle, halkın refahını artırmayı hedeflediğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.