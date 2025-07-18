Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde 6 Yeni Camiyi Hizmete Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Yeni Cami Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yapılan 6 yeni caminin açılış törenine katıldı. Tören, MSÜ'nün Levent'teki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Camilerin İbadete Açılışı

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmasında, "Bugün Milli Savunma Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camimizi inşallah ibadete açıyoruz" diyerek bu camilerin önemine vurgu yaptı. 2023 yılında hizmete alınan 3 caminin ardından, şimdi toplam 9 yeni caminin açıldığı müjdesini verdi.

Öne Çıkan Camiler

Açılışı yapılan camiler arasında 864 kişi kapasiteli MSÜ Rektörlük Camisi, 1183 kişi kapasiteli Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi, 725 kişi kapasiteli Yalova Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi ve 1043 kişi kapasiteli İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi dikkat çekiyor. Ayrıca İzmir Kara Harp Okulu ATAT Bölge Birlik Komutanlığı ile Maltepe Yerleşkesi’ndeki iki yeni cami de ibadete açıldı.

Selçuklu Mimarisinin İslahı

Erdoğan, camilerin her birinin Selçuklu döneminin mimari üslubunu yansıttığını belirterek, bu yapılar sayesinde yapılacak duaların ülkeye hayırlara vesile olmasını diledi. Açılış sonrası, Yalova, Balıkesir ve İzmir’deki camilerin canlı bağlantılarla hizmete girmesi sağlandı.

Teşekkür ve Temenniler

Camilerin yapımında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’na teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte katkıda bulunan herkese de özel selamlarını iletti. Erdoğan, "Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Dua ve Kurdele Kesimi

Açılışta, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un yaptığı duanın ardından, Erdoğan ve beraberindekiler, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camisi'nin açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminde kullanılan makasların, günün anısına katılımcılarda kalması istendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) Levent'teki yerleşkesinde üniversiteye bağlı farklı illerdeki birimlerde inşa edilen camilerin toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camisi'nin açılış kurdelesini kesti. Programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 6) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) Levent'teki yerleşkesinde üniversiteye bağlı farklı illerdeki birimlerde inşa edilen camilerin toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camisi'nin açılış kurdelesini kesti. Programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 6) de yer aldı.