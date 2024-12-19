Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Kahire'de, D-8 Zirvesi kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Erdoğan, Mısır ile tarihi ve kültürel bağları bulunan Türkiye'nin, savunma sanayi, enerji, ulaştırma ve kalkınma gibi alanlarda işbirliğini artırmaya kararlı olduğunu belirtti. Ayrıca, 15 milyar dolar hedefe ulaşmak için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Görüşmede, Suriye konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini ve Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vermesinin önemini vurguladı. Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu belirten Erdoğan, ülkenin yeniden inşası için Türkiye'nin desteklerinin süreceğinin altını çizdi.

Erdoğan, son olarak Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.