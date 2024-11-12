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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüşmesinde Filistin ve Lübnan'daki insani krizlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'dan Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin'deki insani krizin felaket boyutuna ulaştığını vurguladı. Ayrıca, Lübnan'daki durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan’da gerçekleşti.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Konular

Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Moldova arasındaki ikili ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam edeceğini ifade etti. Bu kapsamda, bölge ve dünya meselelerinin de ele alındığı duyuruldu.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel sükunetin sağlanması adına gerekli adımları atmaya devam edeceğini kaydetti, bu da uluslararası toplumun dikkatini çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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