Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet 23 Nisan Müsameresi Gibi İktidarcılık Oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Ülkenin meselelerine kafa yormadıkça, çözümlerle milletin huzuruna çıkmadıkça bunlar, muhalefet ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, muhalefetin politikalarına yönelik bir tepki olarak öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke sorunlarına dair gerçek çözümler üretmenin önemine de dikkat çekti. Erdoğan’ın bu eleştirileri, siyasi arenada dikkatleri yeniden muhalefet partilerine çevirmiş durumda.