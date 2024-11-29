Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin Şehirlerinde Trafik Sorunu ve Yolsuzluk Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin yönettiği şehirlerde yaşanan trafik sorununu eleştirerek, "Yönettikleri şehirlerde trafik sorunu katlanılmaz boyutlara ulaşmış, belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, iş bilmezlik almış başını gitmiş" dedi.

Trafik Sorunu ve Yolsuzluk

Erdoğan, belediye yönetimlerinin sorunları etkili bir şekilde çözemediklerini belirtti. Bu durumun, şehir yaşamını olumsuz etkilediğini vurguladı. Başka şehirlerde de benzer sorunların görüldüğünü ifade eden Erdoğan, çözümün ancak iyi bir yönetimle mümkün olacağını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.