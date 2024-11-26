Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddesatımıza Yönelik Girişimler Milli Güvenlik Sorunudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun çimentosu olarak nitelendirdiği mukaddesatımıza yönelik girişimlerin milli güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

RTÜK ve İlgili Kurumlara Çağrı

Erdoğan, başta RTÜK olmak üzere ilgili tüm kurumların bu konuda hızlı bir şekilde tedbirler devreye alması gerektiğinin altını çizdi. Bu girişimlerin toplum yapısını tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, gerekli adımların atılması için yapılacak çağrının önemine değindi.

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