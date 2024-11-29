Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda Göç Konusuna Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası Ticaret Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, göç meselesinin sadece Türkiye gibi geçiş güzergahındaki ülkeleri değil, tüm dünya için kritik bir konu olduğunu belirterek, "Göç sadece gelişmiş veya gelişmekte olan değil, her ülke için günümüzün en hassas meselelerinden biridir," dedi.

Ticaretin Güçlenmesi ve Göçün Tarihsel Bağlamı

Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi konumu ve tarihsel bağları nedeniyle göç hareketlerine maruz kalan bir ülke olduğunu ifade etti. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın 20'nci yılına dikkat çeken Erdoğan, "Bu yılki MÜSİAD EXPO, 'Küresel ticaret burada' sloganıyla gerçekleştiriliyor. 88 ülkeden iş insanları fuara katıldı," şeklinde konuştu.

Fuarda, 24 sektörden 300'ü aşkın katılımcının yer aldığını ve hedefin 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bu gurur verici tablo, Türk ekonomisinin kapasitesini ve çeşitliliğini gösteriyor," dedi.

Göçün İnsanî Boyutu ve Türkiye'nin Rolü

Uluslararası İş Forumu'nda göçün insani ve iktisadi boyutunun tartışılmasının önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin geçmişten bugüne göç hareketlerine verdiği desteği anlattı. "Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplarının hızlanması nedeniyle Kırım, Kafkaslar ve Balkanlar'dan yoğun göçler alındığını" hatırlatan Erdoğan, son iki asırda Türkiye'nin zor durumda kalan farklı etnik gruplara kapı açtığını ifade etti.

Erdoğan, "Müslümanlarla birlikte Musevi ve Hristiyanlara da kapımızı açtık. Bugün, 3.5 milyon Suriye'den yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz," dedi. Türk halkının, ülkenin tarihçesi boyunca göç eden topluluklara karşı sergilediği misafirperverliğin altını çizen Erdoğan, "Bugün Almanya'da yaşayan 6 milyondan fazla kardeşimiz, yaşadıkları ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır," şeklinde konuştu.

Erdoğan, MÜSİAD EXPO'nun gelecekte de büyüyerek devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.