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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı Bakanları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan bakanları kabul ederek, önemli görüşmelere imza attı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı Bakanları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen bu önemli görüşmede, iki ülkenin işbirlikleri ele alındı.

Kabulde Yer Alan İsimler

Kabulde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev yer aldı.

Ayrıca, kabule Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

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