Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı!

Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli devlet yöneticilerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Daha önceki saatlerde Devlet Bahçeli gibi siyasi isimlerle bayramlaşan Erdoğan, yurt dışı temaslarına telefondan devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı yeni bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Erdoğan, İslam dünyasının önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı’nın İsrail’in Filistinlilere olan zulmü ve gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle buruk geçtiğini kaydetti. Pakistan Başbakanı Şerif ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, Filistin ve Sudan halkları için barış temenni etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki bayram görüşmelerinin yanı sıra yurt için Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüştü. Telefon görüşmesi yapan ikili birbirinin Kurban Bayramını tebrik etti.