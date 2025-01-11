Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Belediye Başkanı Gürpınar'ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar'ı kabul etti ve özel bir tablo hediye aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Belediye Başkanı Gürpınar'ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ı resmi görüşme için kabul etti.

Şanlıurfa'daki temasları çerçevesinde Valiliği ziyaret eden Erdoğan, burada Gürpınar ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu önemli görüşme, şehrin gelişimi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

Görüşme sırasında Başkan Gürpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur" yazılı özel bir hat tablo hediye etti.

Bu kabul, yerel yönetim ve merkezi hükümet arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından büyük bir anlam taşıyor.

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