Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muzaffer Gülşen'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde oğulları ve damadını kaybeden 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'in evini ziyaret etti.

Gülşen, Kızılcahamam'da ikamet etmekte olup, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, biriktirdiği parayı Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini ifade etti.

Ziyaret Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte Gülşen'in evine gitti.

Mahalle sakinleriyle tokalaşarak karşılanan Erdoğan, evde Gülşen ailesiyle bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından, Gülşen’in taleplerine yönelik harekete geçildi.

Erdoğan, Filistin için bağış istedi! Muzaffer Gülşen, Erdoğan’a yaptığı konuşmada, biriktirdiği paranın Filistin çocuklarına bağışlanması için talimat vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a gerekli talimatları verdi.

Şehit Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen ise, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan saldırıda babası ve iki akrabasının şehit olduğunu belirterek, "Bu gururu 9 yıldır taşıyoruz" dedi. Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için." diyerek duygularını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında iki oğlu ve damadı şehit olan Muzaffer Gülşen'i Kızılcahamam'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında iki oğlu ve damadı şehit olan Muzaffer Gülşen'i Kızılcahamam'da ziyaret etti.