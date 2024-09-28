Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Ailesine Taziyelerini İletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonla görüştü.

Babasıyla Elele

Görüşme sırasında Erdoğan, şehidin babasına başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba evine yapılan ziyareti duyurdu. Ziyaretin ardından Erdoğan'ın babaya taziye iletimi görüntülerini paylaştı.

Baba Mehmet Yağlı ise Erdoğan'ın taziyesine karşılık, "Allah devletimizi her türlü kötülükten korusun." şeklinde bir yanıt verdi.