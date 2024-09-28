DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.245,37 0,14%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Ailesine Taziyelerini İletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi, İçişleri Bakanı Yerlikaya ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Ailesine Taziyelerini İletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonla görüştü.

Babasıyla Elele

Görüşme sırasında Erdoğan, şehidin babasına başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba evine yapılan ziyareti duyurdu. Ziyaretin ardından Erdoğan'ın babaya taziye iletimi görüntülerini paylaştı.

Baba Mehmet Yağlı ise Erdoğan'ın taziyesine karşılık, "Allah devletimizi her türlü kötülükten korusun." şeklinde bir yanıt verdi.

İLGİLİ HABERLER

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
890 Yıllık Cami Kebir'in Kapıları Aslına Uygun Yenilendi
2
3600 Ek Gösterge Talebiyle Gösteri
3
Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Sultanbeyli Kitap Fuarı Buluşması
4
Sakarya'da Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
6
Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
7
Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek