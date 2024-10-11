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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'dan Dönüş Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad'daki temaslarının ardından Sırbistan'dan özel uçakla ayrıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'dan Dönüş Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Temasları Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ardından özel uçak TUR ile Türkiye'ye döndü. Uçuş, TSİ 19.10'da başladı.

Uğurlama Töreni

Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen uğurladı.

Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililerle Birlikte Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile birlikte İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Belgrad'daki temaslarının ardından Sırbistan'dan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Belgrad'daki temaslarının ardından Sırbistan'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Belgrad'daki temaslarının ardından Sırbistan'dan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Belgrad'daki temaslarının ardından Sırbistan'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Belgrad'daki temaslarının ardından Sırbistan'dan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Belgrad'daki temaslarının ardından Sırbistan'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic uğurladı.

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