Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ve Bosna Hersek İlişkileri Üzerine Önemli Açıklamada Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek Üzerine Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile gerçekleştirdiği görüşmede, Bosna Hersek’in siyasi kırılganlıklarının bir an önce aşılması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında, Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının ne denli önemli olduğunu vurguladım," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki istikrarın sağlanması adına kritik bir öneme sahiptir.