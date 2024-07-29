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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Lideri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek için telefon görüşmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Lideri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'ye Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Önemli Konular Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya aracılığıyla duyurduğu bilgilere göre, görüşmede Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel konular detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Erdoğan, Somali'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine Türkiye'nin verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesine yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Barış ve İşbirliği Çabaları

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki olası ihtilafların çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Enerji ve Savunma Alanında İşbirliği

İki ülke arasındaki enerji ve savunma konularındaki işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, bu alanlarda daha fazla işbirliği yapılacağına dair umut verici mesajlar verdi.

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