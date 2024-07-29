Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Lideri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'ye Destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Önemli Konular Ele Alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya aracılığıyla duyurduğu bilgilere göre, görüşmede Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel konular detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.
Toprak Bütünlüğü Vurgusu
Erdoğan, Somali'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine Türkiye'nin verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesine yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.
Barış ve İşbirliği Çabaları
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki olası ihtilafların çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının devam edeceğini ifade etti.
Enerji ve Savunma Alanında İşbirliği
İki ülke arasındaki enerji ve savunma konularındaki işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, bu alanlarda daha fazla işbirliği yapılacağına dair umut verici mesajlar verdi.