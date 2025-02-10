Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Terör Örgütlerine Yer Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'ya yapacağı ziyaret öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye'deki terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileyerek, "Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara'nın oradaki verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart," dedi.

Erdoğan, ayrıca, 471 gündür İsrail’in saldırılarına karşı direnen Gazze halkına da değinerek, Gazze'nin inşası için hızlı adımlar atmanın gerekliliğini vurguladı. "Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi, Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü planın hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacağını" belirtti ve "Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor," ifadelerini kullandı.

Filistin Davasında Taktik Eleştirisi

Türkiye'deki ana muhalefeti eleştiren Erdoğan, \"Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımın ve hükümetimin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize?\" diyerek sert sözler sarf etti. Kendi duruşuna sahip çıkan Erdoğan, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna Savaşı ve Barış Umudu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, "Barış umudumuzu kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz" dedi. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in barışa yönelik mesajlarının olumlu olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla her iki tarafla da diyalogu sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Suriye'deki Terörle Mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimle birlikte DEAŞ ve PKK terör örgütlerine karşı atılacak adımlar hakkında da bilgi verdi ve, "Bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir," diye ekledi. Suriye'deki kalıcı istikrarın sağlanması için silahlı grupların olmaması gerektiğini belirtti.

Şiir Tartışması

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri yanıtlayarak, şiir okuma kabiliyetini sorguladı. Erdoğan, Ziya Gökalp’e ait bulunan şiir hakkında,\"Şiiri okumamdan dolayı bir yıllık bir cezaya çarptırıldım. Fakat Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumanın anlamını daha iyi kavrayanların olması gerekiyor,\" dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin dış politika vizyonunu, bölgedeki hassas dengeleri ve Filistin sorununa verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.