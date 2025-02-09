Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İçin İstikrar Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğini övecek ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İçin İstikrar Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın liderliğine ilişkin umut verici ifadeler kullandı. Erdoğan, "Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikara kavuşacağına inanıyoruz," dedi.

Bu açıklama, bölgedeki siyasi durumu ve Suriye'nin geleceğine dair önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Erdoğan'ın ifade ettiği bu inanç, Suriye'nin uzun süredir devam eden iç savaş sonrası toparlanma sürecine dair olumlu bir beklenti oluşturuyor.

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