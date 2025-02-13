Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İçin Yeni Ekonomik Dönem Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki yeni yönetimle birlikte ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanında önemli adımlar atacaklarını belirtti.

Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, "Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlenmesi yönünde atılacak adımların habercisi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunacağını öngörüyor. Yeni sürece dair detayların önümüzdeki günlerde daha netleşmesi bekleniyor.