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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin İyileşmesi İçin Türkiye ve Lübnan Birlikte Çalışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının bu süreci yönetme yeteneğine güvendiğini belirtti. Türkiye ve Lübnan'ın hedefi Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin İyileşmesi İçin Türkiye ve Lübnan Birlikte Çalışacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriye halkının bu süreci alnının akıyla yöneteceğine inandığını vurguladı.

Erdoğan, "Basiret ve ferasetiyle Suriye halkının bu süreci alnının akıyla yöneteceğine inanıyorum. Türkiye ve Lübnan olarak hedefimiz Suriye'yi ayağa kaldırmaktır" dedi. Bu açıklama, iki ülkenin işbirliğini ve Suriye'nin yeniden inşasına olan bağlılıklarını ortaya koydu.

Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye ve Lübnan'ın, Suriye'nin istikrarı ve yeniden yapılanması konusunda üstleneceği rolleri pekiştirdi. Bu duruş, bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kararlılıklarını da gözler önüne seriyor.

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