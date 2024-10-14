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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te ve Kabine Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası TEKNOFEST'i ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te ve Kabine Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Teknoloji Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır," dedi.

TEKNOFEST'in Büyüyen Başarısı

Erdoğan, TEKNOFEST'in dokuzuncusunun Adana'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 2018'den bu yana dalga dalga büyüyen etkinliğin gurur verici olduğunu dile getirdi. Bu yıl 50 kategoride 790 binden fazla takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının katıldığını belirtti.

Savunma Sanayiinde Rekorlar

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli mesafeler katettiğine vurgu yapan Erdoğan, 2023 yılındaki ihracat rakamlarının 5,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Hedefi

Erdoğan, 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefinin önemini vurgulayarak, inovasyon ve ileri teknolojinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Siyasi Diyalog İhtiyacı

Mevlana'nın "Yeni şeyler söylemek lazım" sözüne atıfta bulunan Erdoğan, siyasette diyalog zeminini güçlendirmenin, ortak paydaları büyütmenin önemine değindi.

Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olunmalı

Son günlerdeki kutuplaştırıcı söylemler üzerine endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı, provokatif eylemlere karşı uyanık olunması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, özellikle terörle mücadelede ortak bir duruş sergilemenin ve güvenliğin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, "Yumuşama iklimi, taviz vereceğimiz anlamına gelmiyor," sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

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