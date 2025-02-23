Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörle Mücadelede Birlik Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlikte terör duvarını yıkacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörle Mücadelede Birlik Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, Türkler, Kürtler ve Araplar olarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. 40 yıldır evlatların kanı üzerinden yükselen terör duvarını yıkma vurgusu yapan Erdoğan, herkesin el birliğiyle bu mücadelede kenetleneceğini ifade etti.

Terörle Mücadelede Dayanışma Çağrısı

Erdoğan, terörle mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın gerekliliği olduğunu belirtti. "Bu topraklarda yaşayan herkesin bu mücadelenin bir parçası olması şart" diyen Cumhurbaşkanı, birlik ve beraberlik oluşturmanın önemini vurguladı.

bu birleşme ve dayanışma ile terör duvarını yıkıp atacaklarını dile getirerek, tüm halkı bu çabaya katılmaya davet etti.

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