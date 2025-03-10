Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi İle Küresel Rekabette Avantaj Elde Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz tüm unsurlarıyla gerçekleştiğinde, 85 milyon olarak küresel rekabette çok büyük avantaj elde edeceğiz. dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya, son iki haftalık dönemde yabancı kabullerin yanı sıra iftar programları aracılığıyla milletle bir araya geldiklerini hatırlatarak başladı. Şehit ailelerinden büyükelçilere ve güvenlik güçlerinden esnaf ve sanatkarlara kadar geniş bir yelpazede çeşitli kesimlerle iftar sofralarında buluştuklarını belirtti.

Kadınların Güçlendirilmesi Vurgusu

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen iftar programında, kadınlarla birlikte son 22 yılın muhasebesini yaptıklarını söyledi. Kadınları bir vitrin süsü veya siyasi şov malzemesi olarak görenlere inat, hanım kardeşlerimizi her alanda destekleyip teşvik etmeyi sürdüreceğiz. ifadesini kullandı.

Ekonomide Umut Verici Gelişmeler

Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, 2024 yılı için G20 ülkeleri arasında %3.2'lik büyüme hedeflediklerini açıkladı. Merkez Bankası rezervlerinin 165 milyar doları geçtiğini ve 6 Şubat depremlerinin ardından bütçe açığında sorun yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca, cari açığı milli gelirinin binde sekizine indirdiklerini vurguladı.

İstihdam ve Enflasyonla Mücadele

Erdoğan, reel sektörün ekonomik güveninin arttığını ve Mayıs 2023'ten bu yana 1 milyondan fazla yeni istihdam oluşturduklarını belirtti. Erkeklerde işsizlik oranının tarihin en düşük seviyesi olan %6,5'e düştüğünü vurguladı.

Enflasyonla mücadelede önemli mesafeler katettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, enflasyonun Şubat ayında %39'a gerilediğini ve bu düşüşün yılın geri kalanında da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dış Politika ve Yeni Mücadele Dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada yaşanan gelişmelere de değinerek, mevcut küresel sistemin çöküş evresine girdiğini belirtti. Uluslararası nizama balyozu en sert vuranlar ise sistemin banileridir. diyerek, Türkiye'nin yeni bir denklem kurulma sürecine girdiğini ifade etti.

Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleştirilmesi halinde 85 milyon olarak Türkiye'nin küresel rekabette büyük bir avantaj kazanacağını vurguladı. Ne yapıyorsak işte bu vizyonla yapıyoruz. diyerek, gelecek asrın şekilleneceği yeni mücadele dönemine hazırlık yaptıklarını belirtti.