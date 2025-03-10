Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye ile Küresel Rekabette Avantaj Elde Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin global rekabet için büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye ile Küresel Rekabette Avantaj Elde Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefinin gerçekleşmesi durumunda, 85 milyon vatandaşın küresel rekabette önemli bir avantaja sahip olacağını ifade etti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefimiz tüm unsurlarıyla gerçekleştiğinde, 85 milyon olarak küresel rekabette çok büyük bir avantaj elde edeceğiz" dedi.

Bu açıklamalar, ülkenin güvenlik politikaları ve ekonomik hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, uluslararası arenada rekabet gücünü arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

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