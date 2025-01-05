Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Büyükşehir Belediyesinde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Trabzon’daki programı kapsamında, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Erdoğan, belediye önünde Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı ile Görüşme

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Genç ile bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından, Erdoğan, belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.