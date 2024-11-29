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Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da Birleşmiş Milletler Reformuna Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu ve global krizlerin insanlığı dönüştüren fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da Birleşmiş Milletler Reformuna Dikkat Çekti

Erdoğan: Birleşmiş Milletler'in Reformu Şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşmada, "Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli çıktılarından biri, irili ufaklı tüm ülkelerin bir araya gelebildiği, en geniş zemin olan Birleşmiş Milletler sisteminin tesisi olmuştur. Peki şu anda bu Birleşmiş Milletler ile devam edebilir miyiz? Hayır. Tamamıyla, bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekmektedir." dedi.

Dünyanın Derin Bir Krizle Yüzleştiği Uyarısı

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumda, Erdoğan, dünyanın bugün savaşlar, çatışmalar ve eşitsizliklerin pençesinde olduğunu belirterek, "Dram görüyoruz. Derinleşen adaletsizlikler görüyoruz. Aynı şehrin iki farklı ucunda, iki farklı hayat yaşanıyor." diye konuştu.

İnsani Krizler ve Dayanışma Çağrısı

Erdoğan, insanlığın bir dönüm noktasında olduğunu dile getirerek, "Gazze'den Ukrayna'ya pek çok coğrafyada süregelen insani krizler, mevcut dünya düzeninin kırılganlığını gözler önüne sermektedir. Ancak bu krizlerin insanlığın ortak istikbali için daha güçlü bir dayanışma çağrısı olduğu da inkar edilemez bir gerçektir." dedi.

Her Kriz Bir Fırsattır

Her krizin bir imkan sunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adalete, barışa, huzura, güvenlik ve istikrara açılan bir fırsat penceresidir. İnsanlık tarihine baktığımızda bunun birçok örneğiyle karşılaşıyoruz." şeklinde ifade etti.

Krizlerin Etkisi ve Gazze Örneği

Erdoğan, Gazze krizinin uluslararası sistemin güvenirliğini sınadığına dikkat çekerek, "Gazze'de sadece insani değerler değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistem de başarılı bir imtihan verememiştir." dedi.

Sayısız İnsanın Yaşadığı Acılar

Erdoğan, Gazze'de 50 bin masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yüz binlerce insanın yaralandığını belirterek, "Savaş hukukuna dair ne kadar ilke varsa, çiğnendi. Milyarlarca dolar bütçesi olan kurumların etkinliği, Gazze krizinde bir kez daha gözler önüne serilmiştir." ifadelerini kullandı.

Zulme Rıza Zulümdür

Erdoğan, Filistinli ve Lübnanlı mazlumların acısının herkesin acısı olduğunu vurgulayarak, "Zulme rıza zulümdür. Türkiye, Gazze’deki mezalim yaptıklarına karşı sesini yükseltiyor." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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