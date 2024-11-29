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Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da Medya Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da medya yayıncılığındaki sosyal mühendislik projelerine dikkati çekti ve milli değerlerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da Medya Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'ün açılışında medya yayıncılığı hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Erdoğan, halkta infial yaratan televizyon yayınlarının yalnızca para kazanma hırsıyla açıklanamayacağını belirterek, bunun ileride sonuçları görülecek bir sosyal mühendislik projesi olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte toplumsal ve siyasal mühendislik projeleriyle sık sık karşılaştığını hatırlatarak, özellikle son dönemde milletin sinir uçlarıyla oynandığını ifade etti. “Halkımızın farklı kesimlerinde infiale sebep olan televizyon yayınlarının çoğalmasının sebebi sadece para kazanma hırsıyla da izah edilemez,” diyen Erdoğan, bu projelerin sonuçlarının ilerleyen dönemlerde daha belirgin hale geleceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, tarihte yaşananları örnek göstererek, “FETÖ'nün medya kuruluşlarının, dizileri aracılığıyla Kürt vatandaşlarımıza yönelik nefret iklimini nasıl körüklediğini de unutmadık,” diyerek, geçmişteki benzer çabaların Türkiye'nin kardeşlik bağlarını zayıflatmaya yönelik olduğunu vurguladı. Gazze krizinde Türkiye'nin izlediği dik politikaların ardından kışkırtıcı yayınların sayısında gözle görülür bir artış olduğunu belirtirken, bu tür yayınların asla masum olmadığını söyledi.

TRT'nin milli hassasiyetleri gözeterek yaptığı özgün, nitelikli yapımların ailelere huzur getirdiğini dile getiren Erdoğan, TRT'nin dünya genelinde tarihi ve kültürel değerleri yayma konusundaki çabalarını takdir ederek, yurt dışına ihraç edilen yapımlar sayesinde Türkçeyi öğrenen ve kültürle tanışan birçok insanın bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, forumun hayırlara vesile olmasını dileyerek, programa katılan herkese teşekkür etti. Forumda ayrıca, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuşma yaptı. Programda, Gazze ile ilgili hazırlanan kısa film gösterilirken, filmde rol alan çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kudüs'teki zeytin ağaçlarından yapılan tespih hediye etti. Erdoğan'a, Mescid-i Aksa'dan ilham alınarak hazırlanan tablo da hediye edildi.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla aile fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve Anadolu Ajansı yöneticileri de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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