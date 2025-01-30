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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yargısı Yalnızca Milletin Hizmetindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk yargısının bağımsızlığına vurgu yaparak, millet adına karar verenlerin kimse tarafından yönlendirilemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yargısı Yalnızca Milletin Hizmetindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Yargısına Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk yargısının bağımsızlığına yönelik güçlü bir mesaj verdi. "Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir," diyen Erdoğan, bu kararları veren yargıçlara kimsenin ayar veremeyeceğini belirtti.

Yargının Bağımsızlığına Vurgu

Erdoğan, yurttaşların adalet beklentisinin önemine dikkat çekerek, Türk yargısının her zaman hakkaniyetli ve tarafsız kararlar alacağına inandığını ifade etti. Yargı bağımsızlığının, demokratik bir ülkenin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda kararlılık göstereceklerini sözlerine ekledi.

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