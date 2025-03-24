Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Avrupa ile İlişkilerini Geliştirmeye Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ile İlişkiler Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi ve Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ve Birliği (AB) ile ilişkilerini karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, vatandaşların Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni tebrik etmeyi de unutmadı.

Ramazan Bayramı'na Doğru Mesajlar

Erdoğan, mübarek günler hürmetine Yüce Allah'tan Türk milletini ve tüm insanlığı rahmetiyle kuşatmasını temenni ederek, "Bir tarafta Ramazan-ı Şerif'e veda edecek olmanın hüznünü, diğer tarafta bayrama kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz," dedi.

Erdoğan, emekçi kardeşlerin, çiftçilerin ve sosyal yardımlaşma vakıflarının ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti ve son 23 yıldır olduğu gibi bu noktada kararlılıkla hareket ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu

Dış politikaya dair önemli bilgiler veren Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yapılan görüşmelere değinerek, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağının altını çizdi. "Avrupa ülkeleriyle ilişkiler, ortak çıkarlar doğrultusunda şekillenmelidir," diyen Erdoğan, bu durumu Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği için ümit verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Ukrayna-Rusya Savaşı konusunu da ele alan Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlendiğinin altını çizerek, barışın sağlanması için çabalarının süreceğini belirtti.

Çanakkale ve Nevruz Vurgusu

Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu sene de 18 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladıklarını hatırlatarak, "Çanakkale ruhu, bizi birbirimize bağlayan yüksek bir şuurdur" dedi. Ayrıca, Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanması arzusunu dile getirerek, Türk dünyasının ortak kutlama günü olmasını teklif edeceğini ifade etti.

Erdoğan, tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunun altını çizdi.