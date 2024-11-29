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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi 17 Çeyrektir Kesintisiz Büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 17 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi 17 Çeyrektir Kesintisiz Büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ekonomisi 17 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullanarak, ülkenin ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

Kesintisiz Büyüme Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin sağlıklı büyüme grafiğinin devam ettiğini ve bu durumun ülkenin ekonomik gücünü artırdığını belirtti. 17 çeyreklik kesintisiz büyümenin, uluslararası arenada Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve potansiyeli açısından da önem arz ettiğini dile getirdi.

Ekonomik gelişmelerin takip edilmesi ve bu süreçte hükümetin attığı adımların önemi vurgulanırken, Türkiye'nin global piyasalardaki rekabetçiliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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