Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan'ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi'ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ve beraberindekileri kabul etti.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantının ardından, Erdoğan'ın Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ve beraberindekileri kabul etti.