Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İHA Pazarında Zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İHA Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) pazarında lider konumda olduğunu belirtti. Erdoğan, 2018 yılından bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'inin Türk şirketleri tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Uluslararası Başarılar

Bu durum, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini ve uluslararası alandaki rekabet gücünü artırdığını gösteriyor. Erdoğan, Türk İHA'larının sağladığı teknolojik altyapıyla dünya çapında önemli bir pazar payına sahip olduğunu ifade etti.