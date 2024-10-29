DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,04 0,12%
ALTIN
3.043,51 -0,68%
BITCOIN
2.466.449,15 -3,41%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İHA Pazarında Zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinin İHA satışlarındaki başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İHA Pazarında Zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İHA Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) pazarında lider konumda olduğunu belirtti. Erdoğan, 2018 yılından bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'inin Türk şirketleri tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Uluslararası Başarılar

Bu durum, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini ve uluslararası alandaki rekabet gücünü artırdığını gösteriyor. Erdoğan, Türk İHA'larının sağladığı teknolojik altyapıyla dünya çapında önemli bir pazar payına sahip olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
2
Rusya, 131 Avustralyalıya Giriş Yasağı Getirdi
3
ABD'nin Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehlikede
4
Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı
5
Fethiye'de 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ta GÖKBEY Helikopterinin Teslimatını Yaptı
7
Avusturya, UNIFIL Görevinde Yaralanan Askerlerini Açıkladı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek