Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever'i Kabul Etti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yörünge altı araştırma görevini başarıyla tamamlayan ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya gitmek için hareket ettiği Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanı'nda Anlamlı Buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye'nin gururu olan astronot Tuva Cihangir Atasever ve ailesi ile bir araya geldi. Erdoğan, Atasever’in yörünge altı araştırma görevini tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin uzay çalışmalarında daha da ileriye gitmesi için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Astronot Atasever'e Tebrikler

Erdoğan, Atasever’i başarılarından dolayı tebrik ederken, ailesine de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Atasever'in, genç nesillere ilham kaynağı olacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki kararlılığının devam edeceğini vurguladı.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Madrid'de gerçekleşecek olan Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'nde, ekonomik iş birliği, savunma sanayii ve eğitim alanlarında önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.





Türkiye, uzay araştırmaları ve teknolojileri konusunda attığı adımlarla dünya arenasında kendine yer edinmeye devam ediyor. Tuva Cihangir Atasever'in başarıları, Türkiye'nin uzay vizyonunun bir parçası olarak, gelecekteki projelere ilham kaynağı olacak.