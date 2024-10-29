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Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ta GÖKBEY Helikopterinin Teslimatını Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'ta GÖKBEY Helikopterinin teslimat töreninde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ta GÖKBEY Helikopterinin Teslimatını Yaptı

GÖKBEY Helikopteri Teslimat Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesinde düzenlenen "T625 GÖKBEY Helikopteri Teslimat Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bağımsızlığına vurgu yaptı.

Türkiye Yüzyılı İçin Kararlılık Mesajı

Erdoğan, “Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz.” diyerek, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

TUSAŞ ve Savunma Sanayisi

Cumhurbaşkanı, savunma sanayinin geçmişine de değinerek, Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için atılan adımları anlattı. "Savunma sanayi yerlilik oranı, yüzde 20'lerden yüzde 80'leri aştı" dedi.

GÖKBEY Helikopterinin Önemi

GÖKBEY projesinin öneminden bahseden Erdoğan, şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin projede yer almasının kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Gelecek Planları

GÖKBEY helikopterlerinin teslimatlarına değinen Erdoğan, 2026 yılı içerisinde 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerini sürdürmek için çeşitli muharip deniz platformları geliştirme çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi.

Birlikte Çalışma Vurgusu

Erdoğan, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun, projelerin başarısında önemli rol oynadığını belirterek, böyle projelerin, ulusal güvenlik için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Törenin Öne Çıkanları

Törende, GÖKBEY’in tanıtıldığı video gösterimiyle birlikte, tüm katılımcılar saygı duruşunda bulundu. Ayrıca katılımcılar arasında Bakanlar ve savunma sanayii üst düzey yetkililer yer aldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından helikopteri inceleyerek, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını helikopterin gövdesine yazdı.

GÖKBEY helikopterinin pilotuyla yapılan telsiz iletişimi ile, GÖKBEY’in ulusun hayallerini gerçekleştirmek için bir adım olduğu belirtildi.

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