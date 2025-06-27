Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Forumunda Yatırımları Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Forumunda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin takoz siyasetine rağmen projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurguladı.

Ulaştırma Yatırımları ve İlerleme Rakamları

Konuşmasında bazı rakamları paylaşan Erdoğan, bölünmüş yol mesafesinin 6,101 kilometreden 29,742 kilometreye çıktığını belirtti. Ayrıca, başlangıçta sadece 6 il olan bölünmüş yolların bugün 77'ye yükseldiğini ifade etti.

Otoyol uzunluğunun 1,714 kilometreden 3,796 kilometreye çıktığını aktaran Erdoğan, kara yolu tünel sayısının 83'ten 513'e, tünel uzunluğunun ise 50 kilometreden 790 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Erdoğan, ayrıca köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 799 kilometreye yükseldiğini belirterek, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprüleri gibi önemli eserleri ülkeye kazandırdıklarını söyledi. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi dev projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Hızlı tren ağını da geliştirdiklerini belirten Erdoğan, toplam 2,251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı inşa ettiklerini ifade etti. 2002 yılında 10,948 kilometre olan demir yolu ağı, bugüne dek 13,919 kilometre'ye çıktı.

Hava Yolunun Gelişimi ve İstanbul Havalimanı

Hava yolunu halkın ulaşım aracı haline dönüştürdüklerini kaydeden Erdoğan, yurt dışı uçuş noktalarını 60'tan 353'e yükselttiklerini belirtti. İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin vizyon projesi olarak öne çıktığını vurguladı.

Engelli Yatırımları ve Muhalefetin Eleştirileri

Erdoğan, bu yatırımlar sürecinde muhalefetin ve marjinal örgütlerin canlı bir şekilde engelleme çabalarıyla karşılaştıklarını dile getirdi. İstanbul Havalimanı gibi projelere yönelik çeşitli eleştirilerde bulunulduğunu hatırlatarak mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.

Sonuç olarak, muhalefetin takoz siyasetine teslim olmadıklarını ifade eden Erdoğan, projelerin başarıyla hayata geçirildiğini ve Türkiye'nin ulaştırma alanında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışına katıldı. Erdoğan'ı, programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışına katıldı. Erdoğan'ı, programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) karşıladı.