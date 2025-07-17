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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz İçin Çok Boyutlu Mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım asırlık prangalardan kurtulmak için çok boyutlu çabalar yürütüldüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz İçin Çok Boyutlu Mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz İçin Çaba Sarf Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin yarım asırlık prangalarından kurtulması için çok boyutlu çaba içinde olduklarını vurguladı. Erdoğan, ülkenin geleceği adına riske girilmesi gerekiyorsa girildiğini ve mücadele edilmesi gereken her alanda kararlılıkla hareket ettiklerini ifade etti.

Hedeflerimiz ve Mücadele Azmimiz

Erdoğan, Türkiye'nin karşılaştığı zorlukları aşmak için oluşturulan stratejilerin önemine dikkat çekti. Sözlerine, "Bizler, ülkemizi güçlü bir şekilde yarınlara taşımak için gereken her türlü adımı atıyoruz." diyerek devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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