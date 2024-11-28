DOLAR
34,61 0,1%
EURO
36,55 0,01%
ALTIN
2.941,16 -0,13%
BITCOIN
3.305.904,28 0,84%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı. İkili görüşmeler ve resmi akşam yemeği planlandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarıkresmi törenle karşıladı. Bin Tarık ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanındaki karşılama töreninde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer eşlik etti.

Tören Detayları

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Külliye'de Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Ayrıca, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Erdoğan ve Bin Tarık, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmelere geçmeden önce düzenlenecek olan toplantının ardından, ortak basın toplantısı gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Tarık onuruna bir resmi akşam yemeği verecek.

Törende Yer Alan İsimler

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Yeni Anayasa Çağrısı
2
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Adana'daki cinayet davasında sanıkların cezası yeniden indirimle sonuçlandı
4
Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
5
İmamoğlu: AYM'nin 2007 Kararı Bugünün Konusu Değil
6
Çin'de Amiral Miao Hua Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatıldı
7
Eski TBMM Başkanı Şentop, 'İnsanlığın Kanayan Yarası Soykırım Gazze' Konferansında Önemli Açıklamalar Yaptı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı