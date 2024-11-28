Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı. Bin Tarık ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanındaki karşılama töreninde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer eşlik etti.

Tören Detayları

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Külliye'de Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Ayrıca, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Erdoğan ve Bin Tarık, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmelere geçmeden önce düzenlenecek olan toplantının ardından, ortak basın toplantısı gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Tarık onuruna bir resmi akşam yemeği verecek.

Törende Yer Alan İsimler

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.