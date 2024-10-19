DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.144,55 0,37%

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Scholz'dan Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı ve Gazze'deki durumu değerlendirerek, mültecilere kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Scholz'dan Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında önemli konulara değindi.

İslam Düşmanlığına Dikkat Çekti

Erdoğan, "Ağırlıklı olarak Avrupa'da maalesef İslam düşmanlığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Özellikle Almanya'da bu durumun başını PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri çekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Katliamı Kınadı

Bir gazetecinin Gazze'deki soykırıma ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği bir katliamdan bahsediyoruz." dedi. Ayrıca, bu duruma karşı dünya ülkelerinin Lahey Adalet Divanı'na başvuruda bulunduğunu belirtti.

Mülteciler Konusunda Kapıların Açık Olduğunu Vurguladı

Erdoğan, "Suriye'den gelen mülteciler konusunda kapımız hep açık olmuştur. Savaş döneminde, Lübnan'dan gelen Türkmen soydaşlarımıza da kapımız açıktır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına değinen Erdoğan, "Netanyahu'nun politika anlayışı sadece savaşın yayılmasına odaklanmış durumda. Batı ülkeleri bu duruma kayıtsız kalıyor." şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yardım çabalarını da sürdürdüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nden Yenidoğan Çetesi Açıklaması
2
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu
4
Mersin Tarsus'ta Park Halindeki Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
5
ÖNDER Gençlik Yeni Projelerini Tanıttı
6
Lübnan Sınırında Çatışmalar: Beyrut'a Yoğun Saldırılar Gerçekleşti
7
Gazze'de Kassam Tugayları'nın İsrail Hedeflerine Saldırısı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’