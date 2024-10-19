Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Scholz'dan Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında önemli konulara değindi.

İslam Düşmanlığına Dikkat Çekti

Erdoğan, "Ağırlıklı olarak Avrupa'da maalesef İslam düşmanlığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Özellikle Almanya'da bu durumun başını PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri çekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Katliamı Kınadı

Bir gazetecinin Gazze'deki soykırıma ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği bir katliamdan bahsediyoruz." dedi. Ayrıca, bu duruma karşı dünya ülkelerinin Lahey Adalet Divanı'na başvuruda bulunduğunu belirtti.

Mülteciler Konusunda Kapıların Açık Olduğunu Vurguladı

Erdoğan, "Suriye'den gelen mülteciler konusunda kapımız hep açık olmuştur. Savaş döneminde, Lübnan'dan gelen Türkmen soydaşlarımıza da kapımız açıktır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına değinen Erdoğan, "Netanyahu'nun politika anlayışı sadece savaşın yayılmasına odaklanmış durumda. Batı ülkeleri bu duruma kayıtsız kalıyor." şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yardım çabalarını da sürdürdüğünü belirtti.