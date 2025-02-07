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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron, İkili İlişkileri Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron, İkili İlişkileri Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron, İkili İlişkileri Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkiler üzerinde olumlu katkılar sağlayacağını vurgularken, Türkiye ile Fransa'nın savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca, Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu belirtti. Yeni dönemde bu yaptırımların tamamen kaldırılmasının önemini anlatan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı bir çözüm için acil çalışmalara başlanması gerektiğiydi. Erdoğan, konunun ciddiyetine dikkat çekerek gerekli adımların atılmasının önemini özellikle vurguladı.

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