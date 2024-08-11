Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Lideri Hasan Şeyh Mahmud Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Lideri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüşmenin Ana Temaları

Görüşme sırasında, Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin derinlemesine ele alındığı bildirildi. Özellikle, Somali ile Etiyopya arasındaki mevcut gerginlikler ve bunun yanındaki bölgesel ile küresel gelişmelerin de gündeme geldiği ölçüde belirtildi.

İş Birliğinin Önemi Vurgulandı

Erdoğan, Türkiye-Somali iş birliğinin kritik önemine dikkat çekti. Özellikle, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin çabalarının süreceğini belirtti. Bu bağlamda, iki ülke arasında sağlanacak uzlaşının önemine vurgu yaparak, Türkiye'de gerçekleşecek olan ikinci tur görüşmelerinden somut sonuçların beklendiğini ifade etti.