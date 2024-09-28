Cumhurbaşkanı Erdoğan Yatırım Danışma Konseyi Toplantısında 2028 Vizyonunu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda, muhalefetin gündeme taşıdığı seçim tartışmalarının geçici bir aldatmaca olduğunu belirtti. Erdoğan, "Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz," dedi.

Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri

Erdoğan, Türkiye'nin 3,5 yıl boyunca seçim olmamasının önemine dikkati çekerek, bu sürede ekonomik, savunma, diplomasi ve demokrasi gibi alanlarda hedeflerine ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti. Yatırım konusunda Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Yatırım Stratejileri ve Programlar

Ekonomik büyüme hedeflerini sıralayan Erdoğan, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'ın ekonomik büyüme hedefinin yıllık ortalama %5 olduğunu belirtti. Ayrıca, enflasyonun tek haneli rakamlara çekilmesi ve ihracatın artışı gibi hedeflerine de değindi.

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından mali disiplini koruduklarını dile getirerek, mevcut verilerin programın işleyişini kanıtladığını vurguladı. Ayrıca, yatırım ortamını iyileştirmek için 2024 yılı için Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı'nın çalışmaları tamamlandığını açıkladı.

Yatırımcılar İçin Destekler

Cumhurbaşkanı, kişisel verilerin korunması, yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, yatırımcılar için sunulan desteklerin süreceğini ifade etti."Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapan herkesin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim," diye ekledi.

Toplantıya katılan bakanlar ve uluslararası delegasyonlar, Türkiye'nin yatırım yapma potansiyelinin artan önemine dair görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan, bu bağlamda Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımların merkezi olma hedefini pekiştirdi.