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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i New York'ta kabul etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunan Başbakanı Miçotakis Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın yoğun temasları çerçevesinde yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından, BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti. İki liderin görüşmesinde bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

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