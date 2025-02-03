DOLAR
35,96 -0,34%
EURO
36,99 0,51%
ALTIN
3.255,77 -0,94%
BITCOIN
3.534.529,02 -0,47%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'daki Sarsıntılar Depreme Hazırlığı Önemini Vurguluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'daki depremlerin Türkiye için depreme hazırlığın bir beka meselesi olduğunu hatırlattığını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'daki Sarsıntılar Depreme Hazırlığı Önemini Vurguluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan tarafında meydana gelen sarsıntıları değerlendirerek, depreme hazırlığın ülkemiz için hayati bir nokta olduğunu vurguladı.

Yaptığımız Çalışmaların Değeri

Erdoğan, Yunanistan'daki bu olayların, Türkiye'nin yürüttüğü depreme hazırlık çalışmalarının değerini ortaya koyduğunu ifade etti. Bu durum, Türkiye’nin afet yönetimi ve hazırlık stratejilerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Beka Meselesi

Erdoğan, "Yunanistan tarafındaki sarsıntılar, sadece komşularımız için değil, Türkiye için de önemli dersler içermektedir. Depreme hazırlık, artık bir lüks değil, bir beka meselesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Projesi Müjdesi
3
Fatih'te Minibüs Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
4
Ataşehir'de Park Halindeki Araca Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı
5
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay'da Depremzedelerle Buluştu
6
Ege'deki Sismik Hareketlilik Nedeniyle Yunanistan'daki 4 Adada Eğitim Ara Verildi
7
Diyarbakır'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 3 Yaralı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!