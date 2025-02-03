Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'daki Sarsıntılar Depreme Hazırlığı Önemini Vurguluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan tarafında meydana gelen sarsıntıları değerlendirerek, depreme hazırlığın ülkemiz için hayati bir nokta olduğunu vurguladı.

Yaptığımız Çalışmaların Değeri

Erdoğan, Yunanistan'daki bu olayların, Türkiye'nin yürüttüğü depreme hazırlık çalışmalarının değerini ortaya koyduğunu ifade etti. Bu durum, Türkiye’nin afet yönetimi ve hazırlık stratejilerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Beka Meselesi

Erdoğan, "Yunanistan tarafındaki sarsıntılar, sadece komşularımız için değil, Türkiye için de önemli dersler içermektedir. Depreme hazırlık, artık bir lüks değil, bir beka meselesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.