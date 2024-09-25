Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası diplomasi çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkevi'nde çeşitli temaslar yürütmektedir.

Görüşmenin Detayı

Söz konusu görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi ve detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu buluşma, Türkiye-Ukrayna ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi.