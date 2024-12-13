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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zorlukları Aşarken Fırsatları Değerlendirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut sıkıntılarla mücadele ederken fırsatları değerlendirme gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zorlukları Aşarken Fırsatları Değerlendirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin karşılaştığı ekonomik ve sosyal zorluklara dikkat çekerek, "Bir yandan mevcut sıkıntılarla uğraşırken, diğer yandan ülkemizin önündeki fırsatları değerlendireceğimiz bir irade ortaya koymak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, bu süreçte hem mevcut sorunların aşılması için güçlü bir irade gösterilmesi gerektiğini hem de geleceğe dönük fırsatları yakalamak için stratejik adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ülkenin refahı için atılması gereken adımların önemini belirten Erdoğan, dikkatli ve kararlı bir yaklaşım sergilemenin kaçınılmaz olduğu mesajını verdi.

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